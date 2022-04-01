Лавров: Россия выступает за гарантии безопасности для Москвы, Киева и Европы

Москва выступает за предоставление гарантий безопасности России, Украине и всем европейским странам. Об этом после переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что это необходимо делать в соответствии с документами, принятыми в рамках ОБСЕ, провозгласившими принцип о том, что обеспечивать свою безопасность невозможно за счет других стран.

Украина предложила новую систему гарантий безопасности на переговорах

Лавров также добавил, что не слышал информации о том, что Индия может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. При этом он подчеркнул, что, если Нью-Дели в рамках своей справедливой и рациональной позиции по решению международных проблем сможет поддержать процессы предоставления гарантий безопасности, никто не будет против.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндияЕвропаБезопасностьМИД РФСергей Лавров
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