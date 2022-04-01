Лавров: Россия выступает за гарантии безопасности для Москвы, Киева и Европы

Москва выступает за предоставление гарантий безопасности России, Украине и всем европейским странам. Об этом после переговоров с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что это необходимо делать в соответствии с документами, принятыми в рамках ОБСЕ, провозгласившими принцип о том, что обеспечивать свою безопасность невозможно за счет других стран.