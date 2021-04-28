Лавров: Россия в скором времени представит список недружественных стран

«…Думаю, ждать осталось недолго», - сказал он. «У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе», - отметил Лавров.

В Госдуме считают, что России не стоит делить страны на «дружественные» или «недружественные», и надеются на исчезновение соответствующего списка, о создании которого заявили в МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. СМИ «расширили» этот список до 10 стран.

