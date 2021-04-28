Лавров: Россия в скором времени представит список недружественных стран

Кабмин России скоро представит список недружественных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Госдуме не понравился список «недружественных стран» от МИД

«…Думаю, ждать осталось недолго», - сказал он. «У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе», - отметил Лавров.

В Госдуме считают, что России не стоит делить страны на «дружественные» или «недружественные», и надеются на исчезновение соответствующего списка, о создании которого заявили в МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. СМИ «расширили» этот список до 10 стран.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:МИД РФЛавров
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