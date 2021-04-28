Лавров: Россия в скором времени представит список недружественных стран
Кабмин России скоро представит список недружественных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«…Думаю, ждать осталось недолго», - сказал он. «У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе», - отметил Лавров.
В Госдуме считают, что России не стоит делить страны на «дружественные» или «недружественные», и надеются на исчезновение соответствующего списка, о создании которого заявили в МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. СМИ «расширили» этот список до 10 стран.
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