Лавров: Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию

Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию, а не на страны Запада. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели.

По его словам, Москва ориентируется на надежных партнеров, среди которых сегодня Китай и Нью-Дели. Он добавил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы.

«Потолок – не проблема»: Российская нефтяная отрасль справилась с ключевым вызовом

В текущем году Россия направит в дружественные государства свыше 80% нефти, сообщил ранее министр энергетики Александр Новак. Глава ведомства отметил, что Москва продолжает выходить на новые рынки сбыта нефти.

Руководитель Минэнерго уточнил, что Москва на данном этапе перенаправляет экспортные потоки и занимается выстраиванием новых логистических цепочек. Эксперты отмечают, что главный «вызов» в нефтяной сфере Москва преодолела.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаЗападСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры