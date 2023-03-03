Лавров: Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию
Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию, а не на страны Запада. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели.
По его словам, Москва ориентируется на надежных партнеров, среди которых сегодня Китай и Нью-Дели. Он добавил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы.
В текущем году Россия направит в дружественные государства свыше 80% нефти, сообщил ранее министр энергетики Александр Новак. Глава ведомства отметил, что Москва продолжает выходить на новые рынки сбыта нефти.
Руководитель Минэнерго уточнил, что Москва на данном этапе перенаправляет экспортные потоки и занимается выстраиванием новых логистических цепочек. Эксперты отмечают, что главный «вызов» в нефтяной сфере Москва преодолела.
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