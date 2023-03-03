Лавров: Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию

Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию, а не на страны Запада. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели.

По его словам, Москва ориентируется на надежных партнеров, среди которых сегодня Китай и Нью-Дели. Он добавил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы.