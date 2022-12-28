Лавров: Россия в 2023 году продолжит защищать важные для себя цели

Россия в следующем году продолжит защищать благородные цели, которые имеют жизненно важное значение для народа и страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

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По словам министра, его ожидания достаточно «реалистичные». Лавров отметил, что Россия будет защищать собственные цели последовательно, оставаясь всегда готовой к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать равную, неделимую безопасность в Европе.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США не намерены посылать на Украину своих специалистов для обслуживания ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
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