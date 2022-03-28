Лавров: Россия ограничит въезд граждан недружественных стран
В России будут введены визовые ограничения для граждан недружественных стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», - сказал Лавров.
7 марта правительство РФ утвердило перечень недружественных стран. В него, в частности, вошли государства Евросоюза, а также США, Великобритания, Швейцария, Япония, Монако, Канада, Австралия, Украина, Черногория и ряд других стран.
Экономист Никита Кричевский говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.
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