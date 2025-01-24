Лавров: Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией

По его словам, после начала специальной военной операции на Украине японские власти выбрали в отношении Москвы «откровенно недружественный курс».

Министр уточнил, что это вводимые Токио нелегитимные санкций, разжигание в японском обществе русофобских настроений и наращивание военной активности со странами НАТО.

«В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог... для долгосрочных добрососедских отношений», - заключил он.

Ранее Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к мирным переговорам, сообщает RT.

