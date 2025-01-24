Лавров: Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией
Россия не видит возможности для диалога с Японией о мирном договоре. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, после начала специальной военной операции на Украине японские власти выбрали в отношении Москвы «откровенно недружественный курс».
Министр уточнил, что это вводимые Токио нелегитимные санкций, разжигание в японском обществе русофобских настроений и наращивание военной активности со странами НАТО.
«В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог... для долгосрочных добрососедских отношений», - заключил он.
Ранее Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к мирным переговорам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru