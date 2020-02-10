Лавров: Россия «не против» обменяться послами с Украиной

Лавров напомнил, что у Москвы и Киева почти нет поводов для контактов, тем более в формате двусторонних встреч.

«Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения», - подчеркнул глава российской дипломатии.

Глава МИД отметил, что с нынешним министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко виделся всего один раз. С его предшественником, Павлом Климкиным, встреч было больше. Лавров отметил, что в личных беседах украинские партнёры подходят к проблемам в двусторонних отношениях прагматично, но на публике выступают иначе. По мнению Лаврова, «нормальные политики» на Украине вынуждены учитывать влияние националистов.

Украина отозвала посла из России для консультаций в 2014 году. Он так и не вернулся. Российский посол покинул Украину в 2016 году.

Как отмечает RT, глава МИД РФ ранее уже высказывался в пользу восстановления отношений между Москвой и Киевом. Если с украинской стороны будет заинтересованность, то за Россией «не заржавеет», говорил Лавров.

