Лавров: Россия «не против» обменяться послами с Украиной
Российская сторона заинтересована в контактах с Киевом и даже готова отправить своего посла на Украину, если будет соответствующее решение со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Российской газете».
Лавров напомнил, что у Москвы и Киева почти нет поводов для контактов, тем более в формате двусторонних встреч.
«Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения», - подчеркнул глава российской дипломатии.
Глава МИД отметил, что с нынешним министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко виделся всего один раз. С его предшественником, Павлом Климкиным, встреч было больше. Лавров отметил, что в личных беседах украинские партнёры подходят к проблемам в двусторонних отношениях прагматично, но на публике выступают иначе. По мнению Лаврова, «нормальные политики» на Украине вынуждены учитывать влияние националистов.
Украина отозвала посла из России для консультаций в 2014 году. Он так и не вернулся. Российский посол покинул Украину в 2016 году.
Как отмечает RT, глава МИД РФ ранее уже высказывался в пользу восстановления отношений между Москвой и Киевом. Если с украинской стороны будет заинтересованность, то за Россией «не заржавеет», говорил Лавров.
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