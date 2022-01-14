Лавров: Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам разрушил все механизмы взимодействия, в том числе в диалоге по безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, ЕС чувствует себя ущемлённым и призывает считатья с ним, не принимая каких-либо решений у него за спиной.
«С НАТО у России есть договорённости и регламентирующие диалог документы, а в ЕС нет. И нужно спрашивать, разрешат ли они говорить напрямую. Нам всё равно, кто будет вести переговоры, лишь бы США стояли во главе этих переговоров, в том числе на европейском пространстве», - подчеркнул министр.
Лавров добавил, что Россия не избегает ЕС и готова к диалогу.
Лавров: Запад равнодушен к воинственной риторике на Украине
Ранее Лавров заявил, что Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская
- Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку
- Лавров назвал появление баз США в Азовском море второй «красной линией»
- Росфинмониторинг внес двух соратников Навального в реестр террористов и экстремистов
- Лавров: Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах
- «Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
- Россиянам разрешили вакцинные туры в Турцию
- Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире
- Работницы дома престарелых рассказали о содержании Куравлева
- «Тотальный диктант» снова получил президентскую поддержку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru