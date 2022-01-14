Лавров: Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам разрушил все механизмы взимодействия, в том числе в диалоге по безопасности, сообщает РИА Новости.

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По его словам, ЕС чувствует себя ущемлённым и призывает считатья с ним, не принимая каких-либо решений у него за спиной.

«С НАТО у России есть договорённости и регламентирующие диалог документы, а в ЕС нет. И нужно спрашивать, разрешат ли они говорить напрямую. Нам всё равно, кто будет вести переговоры, лишь бы США стояли во главе этих переговоров, в том числе на европейском пространстве», - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Россия не избегает ЕС и готова к диалогу.

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Ранее Лавров заявил, что Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ПереговорыРоссияЕвросоюзМИД РФСергей Лавров
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