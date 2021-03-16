Власти РФ не планируют требовать сертификаты вакцинации от COVID-19 для выдачи визы
Российские власти не планируют включать сертификаты о вакцинации от COVID-19 в перечень документов для получения российской визы. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Иванов в беседе с РИА Новости.
Дипломат напомнил, что сейчас въезжающие в Россию граждане из стран, для которых границы открыты, должны при получении визы предоставить результат ПЦР-теста на COVID-19, отмечает Газета.ру.
При этом, по словам Иванова, вопрос о сертификатах не обсуждается.
Ранее замглавы МИД рассказал, что пока на повестке дня не стоит вопрос полного закрытия границ страны в связи с обнаружением южноафриканского штамма коронавируса, напоминают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru