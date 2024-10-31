Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве

«Там будет предусмотрено стремление сторон к более тесной кооперации в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», - уточнил министр.

Издание отмечает, что новый договор устранит препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Ранее ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

