Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве

Москва и Тегеран в ближайшее время подпишут новое соглашение о всеобъемлющем партнерстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают «Ведомости».

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«Там будет предусмотрено стремление сторон к более тесной кооперации в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», - уточнил министр.

Издание отмечает, что новый договор устранит препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран.

Ранее ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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