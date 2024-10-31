Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
31 октября 202413:48
Москва и Тегеран в ближайшее время подпишут новое соглашение о всеобъемлющем партнерстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают «Ведомости».
«Там будет предусмотрено стремление сторон к более тесной кооперации в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне», - уточнил министр.
Издание отмечает, что новый договор устранит препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран.
Ранее ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru