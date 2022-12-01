Лавров: Прежние отношения России с Западом не восстановятся
Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности.
«Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — цитирует Лаврова РИА Новости.
По словам главы МИД, действия ОБСЕ позволяют поставить вопросы о том, какими будут отношения между организацией и Россией. При этом Москва согласна послушать поступившие предложения, когда Запад поймет необходимость соседствовать на основе согласованных договоренностей.
Кроме того, Лавров отметил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, однако этому помешал курс западных стран на доминирование.
«Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ — он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ», — подчеркнул глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что ядерные державы должны избегать любого военного столкновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам министра, эскалация может обрести неконтролируемый характер, однако на Западе пытаются уйти от этой части формулы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru