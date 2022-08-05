Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными в рамках канала, утвержденного президентами РФ и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Насчет конкретной темы лиц, которые осуждены в России и в США... Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Ранее в США предложили обменять россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, и обвинявшуюся в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер. Москва назвала такой обмен неравнозначным, напоминает РИА ФАН. В свою очередь, Вашингтон отказался от контрпредложения российской стороны, детали которого не уточнялись.

Однако 4 августа США призвали РФ принять предложение по обмену россиянина на американцев. В Вашингтоне подчеркнули, что готовы сделать все для возвращения граждан США на родину, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗаключенныеСШАОбменСергей Лавров
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