США не исключают возможность контактов Блинкена и Лаврова по обмену заключенными
США не исключили возможность организации переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков.
При этом источники сообщают, что власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.
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