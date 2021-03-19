Лавров: Россия готова к обострению отношений с США
Непростое развитие ситуации в отношениях с США не станет неожиданностью для России, выразил уверенность глава МИД Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда Горчакова.
«Ситуация, на самом деле, непростая, но мы готовы к такому развитию событий», - заявил глава МИД, подчеркнув, что сейчас как никогда увеличивается роль международных контактов по линии гражданских обществ.
Сергей Лавров также отметил, что теперь Россия будет вести дела с США лишь в тех сферах, «которые нам интересны», и только «на условиях, которые нам выгодны».
Напомним, после заявлений лидера США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина, МИД РФ срочно вызвал российского посла в США для консультаций в Москву.
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