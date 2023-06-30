Лавров: Россия будет реагировать на попытки НАТО распространить влияние на Арктику

Он напомнил, что раньше российские партнеры по Арктическому совету были согласны, что в этом регионе не существует вопросов, которые бы решались с военной помощью.

«Но аппетиты НАТО растут. Видите, «съели» Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить «сжигать Кораны», - сказал Лавров.

В своем выступлении Лавров также заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с западными офицерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

