Лавров: Россия будет реагировать на попытки НАТО распространить влияние на Арктику

Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

СМИ: США опасаются угрозы со стороны Северного флота России в Арктике

Он напомнил, что раньше российские партнеры по Арктическому совету были согласны, что в этом регионе не существует вопросов, которые бы решались с военной помощью.

«Но аппетиты НАТО растут. Видите, «съели» Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить «сжигать Кораны», - сказал Лавров.

В своем выступлении Лавров также заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с западными офицерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры