Лавров: Россия будет реагировать на попытки НАТО распространить влияние на Арктику
30 июня 202313:09
Россия будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил, что раньше российские партнеры по Арктическому совету были согласны, что в этом регионе не существует вопросов, которые бы решались с военной помощью.
«Но аппетиты НАТО растут. Видите, «съели» Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить «сжигать Кораны», - сказал Лавров.
В своем выступлении Лавров также заявил, что Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с западными офицерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Россия за расширение Совбеза ООН за счет развивающихся стран
- Лавров: Россия будет реагировать на попытки НАТО распространить влияние на Арктику
- Песков: посольство РФ в Варшаве выяснит все обстоятельства задержания в Польше российского хоккеиста
- Лавров: Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с западными офицерами
- Министр культуры Ирана прибудет с визитом в Москву
- Премьер Грузии: Отказ стране в статусе кандидата станет ошибкой Евросоюза
- В Киеве начали устанавливать дополнительные приборы для измерения радиации
- Уровень безработицы в России в мае снизился до рекордных 3,2%
- Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
- Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru