Лавров: Россию не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20

По его словам, сейчас нигде не обходится без украинского лидера, который, «в промежутках между получениями команд из Вашингтона, рад что-нибудь произнести со слезами на глазах».

Министр отметил, что Россию мало будет интересовать, будет ли Зеленский присутствовать на саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября.

«Нас это мало будет интересовать, ходит ли он там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям стороны - хозяйки «двадцатки», - добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) на Rutube заявила, что на Западе «от Зеленского все уже устали».

