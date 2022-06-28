Лавров: Россию не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20
Глава МИД РФ Серегй Лавров заявил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский «рад вписаться» в любой формат, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас нигде не обходится без украинского лидера, который, «в промежутках между получениями команд из Вашингтона, рад что-нибудь произнести со слезами на глазах».
Министр отметил, что Россию мало будет интересовать, будет ли Зеленский присутствовать на саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября.
«Нас это мало будет интересовать, ходит ли он там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям стороны - хозяйки «двадцатки», - добавил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) на Rutube заявила, что на Западе «от Зеленского все уже устали».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма
- СМИ: производитель алкоголя Smirnoff, Johnnie Walker и Guinness решил уйти из России
- Мишустин заявил о сокращении около 30 тысяч госслужащих
- Лавров: Россию не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20
- Дерипаска заявил, что экономику России можно восстановить за 8-9 лет
- Госдума приняла законопроект об индексации военных пенсий
- Госдума одобрила законопроект о праве собственности на навоз
- Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию
- Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Эстонию
- В России официально установили День семьи, любви и верности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru