Лавров: РФ знает, как не поставить под угрозу судьбы людей в ситуации с Украиной
Россия не намерена идти на компромисс по кризису на Украине, который ставил бы судьбы людей под угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону, Марио Науфалу.
«В контексте этого... кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», - подчеркнул глава МИД.
Лавров указал, что приоритет для Москвы - защита людей, которых украинский режим лишил своей истории при помощи законов. При этом представители Запада, которые сомневаются в позиции России, могут заблуждаться и далее.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва готова к честному разговору по Украине с учетом первопричин конфликта, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru