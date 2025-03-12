Россия не намерена идти на компромисс по кризису на Украине, который ставил бы судьбы людей под угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону, Марио Науфалу.

«В контексте этого... кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», - подчеркнул глава МИД.

Лавров указал, что приоритет для Москвы - защита людей, которых украинский режим лишил своей истории при помощи законов. При этом представители Запада, которые сомневаются в позиции России, могут заблуждаться и далее.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва готова к честному разговору по Украине с учетом первопричин конфликта, напоминает 360.ru.

