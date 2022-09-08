Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20

По словам посла, принимающая саммит G20 страна предоставит гарантии безопасности для всех участников, отмечает Ura.ru. Таварес напомнил, что ранее Индонезия принимала международные встречи, в частности, АТЭС, АСЕАН и Восточноазиатский саммит, пишет РИА ФАН.

«Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие», — отметил дипломат в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

Саммит лидеров стран G20 пройдет на Бали в ноябре.

