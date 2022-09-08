Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Индонезия гарантирует обеспечение безопасности президента России Владимира Путина, который будет очно участвовать в предстоящем саммите «Большой двадцатки». Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

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По словам посла, принимающая саммит G20 страна предоставит гарантии безопасности для всех участников, отмечает Ura.ru. Таварес напомнил, что ранее Индонезия принимала международные встречи, в частности, АТЭС, АСЕАН и Восточноазиатский саммит, пишет РИА ФАН.

«Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие», — отметил дипломат в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

Саммит лидеров стран G20 пройдет на Бали в ноябре.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Саммит G20ИндонезияВладимир Путин
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