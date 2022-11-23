Лавров: резолюцию Европарламента должны комментировать медики

Резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики. Об этом заявил глава МИД РФ, сообщает телеканал «Россия».

По словам министра, это очевидно для всех вменяемых людей.

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«А у меня нет медицинского образования», - ответил он на просьбу прокомментировать резолюцию Европарламента.

Ранее Европарламент признал Россию – государством спонсором терроризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРезолюцияЕвропарламентСергей Лавров
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