Лавров: резолюцию Европарламента должны комментировать медики
23 ноября 202220:49
Резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» должны комментировать медики. Об этом заявил глава МИД РФ, сообщает телеканал «Россия».
По словам министра, это очевидно для всех вменяемых людей.
«А у меня нет медицинского образования», - ответил он на просьбу прокомментировать резолюцию Европарламента.
Ранее Европарламент признал Россию – государством спонсором терроризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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23 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru