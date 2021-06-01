Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Москва не ждет прорыва в отношениях и исторических решений от встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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Глава ведомства подчеркнул, что в любом случае переговоры двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц важны. Ожидается, что президенты двух стран обсудят угрозы, которая каждая из сторон видит рядом с собой и во всем мире в целом.

Ранее обозреватель журнала The American Spectator, бывший заместитель министра обороны США Джед Баббин заявил, что президент США Джо Байден «проиграл» российскому коллеге Владимиру Путину еще до встречи в Женеве.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияДжо БайденВладимир ПутинСергей Лавров
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