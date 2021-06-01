Кремль не намерен «стерилизовать повестку» перед саммитом Путин - Байден
Подготовка к предстоящим переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена продолжается в плановом режиме, однако Москва не собирается «стерилизовать» повестку перед саммитом. С таким комментарием на встрече с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, не станет ли камнем преткновения в этом плане слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который накануне заявил о том, что российская сторона в ближайшее время собирается озвучить сразу несколько «неприятных сигналов» для Вашингтона.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва глубоко и детально анализирует весь спектр внешней политики США, в том числе, события и значимые заявления. При этом, «всё равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся», подчеркнул Песков.
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