Лавров рассказал об использовании российских военных баз в Сирии

Россия готова к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями по всем аспектам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, это, в том числе, касается и находящихся в республике российских военных баз, которые могут стать гуманитарными хабами.

«Им может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения Сирии во внешней помощи», - заключил министр.

Ранее глава Минобороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что российское присутствие в стране ограничивается базами в Хмеймиме и Тартусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровРоссияВоенные БазыСирия

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