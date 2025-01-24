Лавров рассказал об использовании российских военных баз в Сирии

Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту

В Севастополе введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

Дефицит кадров в российской экономике вырастет более чем до 3-х млн к 2030 году

Минюст объявил «иноагентами» рэпера Влади из группы «Каста»

Глава «Садоводов России» заявил, что никакого экономического смысла в выращивании бананов в РФ нет