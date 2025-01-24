Лавров рассказал об использовании российских военных баз в Сирии
Россия готова к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями по всем аспектам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это, в том числе, касается и находящихся в республике российских военных баз, которые могут стать гуманитарными хабами.
«Им может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения Сирии во внешней помощи», - заключил министр.
Ранее глава Минобороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что российское присутствие в стране ограничивается базами в Хмеймиме и Тартусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru