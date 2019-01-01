Лавров рассказал о сложностях в мирном договоре с Японией

Лавров заявил, что в ходе предыдущих двусторонних переговоров были подробно изложены позиции каждой из сторон. Глава российского МИД отметил, что Россия и Япония имеют «значительные» расхождения в этом вопросе.

Он также выразил надежду на то, что переговоры между странами, а также консультации позволили сторонам понять, в чем заключаются основные разногласия позиций. Он отметил, что эти расхождения пока весьма значительны. Лавров также сообщил, что у государств, возможно, есть резервы и возможности для сближения наших подходов.

Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.





