Лавров рассказал о сложностях в мирном договоре с Японией
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в отношениях с Японией наблюдаются значительные расхождения, которые сохраняются в вопросе возможного заключения мирного договора, сообщает ТАСС.
Лавров заявил, что в ходе предыдущих двусторонних переговоров были подробно изложены позиции каждой из сторон. Глава российского МИД отметил, что Россия и Япония имеют «значительные» расхождения в этом вопросе.
Он также выразил надежду на то, что переговоры между странами, а также консультации позволили сторонам понять, в чем заключаются основные разногласия позиций. Он отметил, что эти расхождения пока весьма значительны. Лавров также сообщил, что у государств, возможно, есть резервы и возможности для сближения наших подходов.
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