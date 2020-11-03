Лавров рассказал о работе над урегулированием конфликта в Карабахе

Механизмы контроля за соблюдением гуманитарного перемирия на Южном Кавказе пока не согласованы, работа над этим вопросом продолжается в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, согласование дополнительных параметров перемирия, указанное в документе по итогам переговоров в Москве 10 октября, «довольно непростая работа». Лавров отмечает, что для решения этого вопроса можно использовать несколько подходов, среди которых — введение электронных средств контроля, проведение операций с участием военных контингентов, создание горячей линии между Арменией и Азербайджаном, задействование наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщил министр, пока не удаётся согласовать все параметры соблюдения режима прекращения огня в Карабахе. При этом Лавров подчёркивает, что любой из механизмов урегулирования ситуации должен быть приемлем для сторон конфликта и «предполагать возможность скорейшего развертывания».

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о прекращении огня, боевые действия на спорной территории продолжаются.

