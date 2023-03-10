Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках второй сессии саммита глав внешнеполитических ведомств G20 в Индии обсудил с государственным секретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и Украину, сообщает РИА новости.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:G20Саммит G20МИД РФСергей Лавров
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