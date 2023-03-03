Госдеп: США не станут извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Власти Соединенных Штатов не будут извиняться за разговор главы Госдепа Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

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По его словам, это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. «Но в более широком смысле мы не станем извиняться за действия в наших интересах», ― отметил дипломат.

Подчеркивается, что пока не планируется новых контактов с Россией.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в рамках второй сессии саммита глав МИД G20 Лавров и Блинкен «пообщались на ходу».

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Фото: mid.ru
ТЕГИ:СШАСергей Лавров
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