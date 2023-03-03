Госдеп: США не станут извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
Власти Соединенных Штатов не будут извиняться за разговор главы Госдепа Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
По его словам, это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. «Но в более широком смысле мы не станем извиняться за действия в наших интересах», ― отметил дипломат.
Подчеркивается, что пока не планируется новых контактов с Россией.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в рамках второй сессии саммита глав МИД G20 Лавров и Блинкен «пообщались на ходу».
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