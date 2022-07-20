Лавров рассказал о действиях России, если Европа изменит позицию

По его словам, прежде следует оценить, насколько это будет выгодно Москве.

«Если вдруг Европа скажет: «Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения», - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, вдобавок опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину, сообщает RT.