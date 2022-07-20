Лавров рассказал о действиях России, если Европа изменит позицию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Европа вдруг захочет восстановить отношения с Россией, то отталкивать её не стоит, сообщает РИА Новости.
По его словам, прежде следует оценить, насколько это будет выгодно Москве.
«Если вдруг Европа скажет: «Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения», - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, вдобавок опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину, сообщает RT.
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