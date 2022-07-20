Лавров рассказал о действиях России, если Европа изменит позицию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Европа вдруг захочет восстановить отношения с Россией, то отталкивать её не стоит, сообщает РИА Новости.

Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине

По его словам, прежде следует оценить, насколько это будет выгодно Москве.

«Если вдруг Европа скажет: «Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения», - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, вдобавок опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияМИД РФСергей Лавров
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