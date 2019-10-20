Лавров рассказал о «разводках» американцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о дипломатических «разводках» Вашингтона после победы на выборах Дональда Трампа.
Министр заявил, что не всегда стоит резко реагировать на негатив во внешней политике, так как для начала лучше проанализировать мотивы оппоненты.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что истинным мотивом таких действий может быть желание спровоцировать на реакцию, что приведет к «натаскиванию» и «науськиванию» целого ряда государств против России, которые легко поведутся на такую «разводку».
В качестве примера Лавров привел ситуацию, когда экс-президент США Барак Обама перед тем, как сложить полномочия, выслал из страны 35 российских дипломатов.
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