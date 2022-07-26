Присутствие России в Африке вызвало беспокойство у Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен российским присутствием, которое он назвал гибридным, в некоторых африканских странах, сообщает РИА Новости.
«Как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее пособничеством с ослабевшими политическими властями. Это вызывает обеспокоенность, и в первую очередь - обеспокоенность для африканского континента», - заявил Макрон, который находится с визитом в Камеруне.
24 июля глава МИД России Сергей Лавров начал рабочее турне по странам Африки. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что он уже посетил Каир, Конго, Уганду.
Ранее в США вновь заговорили об «изоляции» России на фоне иностранных визитов российских властей. Заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя африканское турне Сергея Лаврова.
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