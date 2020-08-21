Лавров провёл переговоры с белорусским коллегой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 21 августа, провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Как сообщили в российском ведомстве, дипломаты обсудили развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии, а также обсудили инициативы западных стран относительно дальнейших действий Минска.

В разговоре прозвучало, что решение имеющихся проблем – внутреннее дело Белоруссии, не требующее указаний извне, передаёт RT.

Белорусский МИД со своей стороны упомянул, что в ходе беседы обсуждался вопрос возобновления беспрепятственного пересечения границы, закрытой из-за пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Сергей ЛавровБелоруссия
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