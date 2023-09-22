Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии
22 сентября 202318:32
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дипломаты тепло поприветствовали друг друга, обменялись парой шуток перед беседой.
Ранее днем российский политик уже встретился с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru