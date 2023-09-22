Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

МИД Венгрии: Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины

Отмечается, что дипломаты тепло поприветствовали друг друга, обменялись парой шуток перед беседой.

Ранее днем российский политик уже встретился с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры