Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудов Куреши в рамках заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Лаврова, сегодняшнюю встречу можно считать примером сотрудничества стран в рамках международных организаций.
Министр выразил благодарность в связи с прошедшей в апреле встречей в Исламабаде, где сторонам удалось провести качественный анализ двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что в Таджикистане строят новую пограничную заставу совместно с Россией, об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- ЦИК принял документы по выборам в Госдуму от 15 партий
- «Ночные волки» объявили о переносе байк-шоу в Донецк
- Представитель Боярского и театр поспорили о его госпитализации
- В Москве выявлено минимальное число COVID-зараженных с 8 июня
- В России за сутки выявили 23 827 новых случаев COVID-19
- Горячка белая: житель деревни Тюм-Тюм повредил поленом скорую помощь
- Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана
- Четыре человека погибли в Крыму во время шторма
- Уголовное дело открыто после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки»
- Грузинские СМИ потребовали отставки правительства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru