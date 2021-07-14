Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудов Куреши в рамках заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Лаврова, сегодняшнюю встречу можно считать примером сотрудничества стран в рамках международных организаций.

Министр выразил благодарность в связи с прошедшей в апреле встречей в Исламабаде, где сторонам удалось провести качественный анализ двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что в Таджикистане строят новую пограничную заставу совместно с Россией, об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

