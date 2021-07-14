Россия построит новую погранзаставу в Таджикистане

В Таджикистане строят новую пограничную заставу совместно с Россией, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

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Он отметил, что строительство заставу уже началось, пишет Газета.ру. «В Таджикистане все средства выделены», — добавил Кабулов.

Ранее генконсульство России в Мазари-Шарифе приостановило свою работу из-за угрозы жизни дипломатов. Они были эвакуированы в Узбекистан. Кабулов подчеркнул, что генконсульство вернется к работе при наличии гарантий безопасности. В настоящий момент армия США выводит свои войска из Афганистана. Радикалы активизировались в борьбе с правительственной армией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТаджикистанРоссия
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