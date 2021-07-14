Россия построит новую погранзаставу в Таджикистане

Он отметил, что строительство заставу уже началось, пишет Газета.ру. «В Таджикистане все средства выделены», — добавил Кабулов.

Ранее генконсульство России в Мазари-Шарифе приостановило свою работу из-за угрозы жизни дипломатов. Они были эвакуированы в Узбекистан. Кабулов подчеркнул, что генконсульство вернется к работе при наличии гарантий безопасности. В настоящий момент армия США выводит свои войска из Афганистана. Радикалы активизировались в борьбе с правительственной армией.

