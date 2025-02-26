Лавров провел встречу с эмиром Катара
26 февраля 202518:02
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе официального визита в Дохе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД России.
Сообщается, что Лавров передал эмиру Катара наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина и пригласил его в Москву.
В ответ эмир заявил, что намерен прибыть в столицу России 17 апреля.
Ранее Лавров заявил о возможности возобновления отношений со странами Европы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru