Лавров провел встречу с эмиром Катара

Сообщается, что Лавров передал эмиру Катара наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина и пригласил его в Москву.

В ответ эмир заявил, что намерен прибыть в столицу России 17 апреля.

Ранее Лавров заявил о возможности возобновления отношений со странами Европы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

