Лавров провел переговоры с турецким коллегой

Уточняется, что в ходе беседы были затронуты как региональные, так и двусторонние проблемы.

Напомним, Фидан заявил, что Турция готова оказать посреднические услуги по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США увеличились надежды на прекращение боевых действий.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что справедливое разрешение украинского конфликта должно быть найдено с учетом территориальной целостности страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

