Лавров провел переговоры с турецким коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Турции.

В Турции заявили о готовности выступить посредником по Украине

Уточняется, что в ходе беседы были затронуты как региональные, так и двусторонние проблемы.

Напомним, Фидан заявил, что Турция готова оказать посреднические услуги по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США увеличились надежды на прекращение боевых действий.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что справедливое разрешение украинского конфликта должно быть найдено с учетом территориальной целостности страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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