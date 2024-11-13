Лавров провел переговоры с турецким коллегой
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Турции.
Уточняется, что в ходе беседы были затронуты как региональные, так и двусторонние проблемы.
Напомним, Фидан заявил, что Турция готова оказать посреднические услуги по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США увеличились надежды на прекращение боевых действий.
Глава МИД Турции также подчеркнул, что справедливое разрешение украинского конфликта должно быть найдено с учетом территориальной целостности страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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