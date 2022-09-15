Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами

«В понедельник в МИД России состоится необычная встреча, можно назвать ее брифингом, можно назвать встречей министра иностранных дел России с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий. Она будет посвящена 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе мероприятия будут представлены наши приоритеты на текущей сессии Генассамблеи и основные направления работы российской делегации по линии ООН на предстоящий год», — цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что встреча будет закрытой. Мероприятие нацелено на «доведение информации о подходах России до стран, чьи послы представлены в нашей столице».

