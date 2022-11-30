Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов проведут переговоры в Москве 6 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что министры планируют обсудить ключевые темы российско-туркменистанского сотрудничества, актуальные вопросы региональной, международной повестки дня, а также взаимодействие двух стран в многосторонних форматах.
Ранее помощник госсекретаря США Дональд Лу заявил, что власти Соединенных Штатов хотят помочь правительству и бизнесменам Туркмении в получении выгод от санкционного режима против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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