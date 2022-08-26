Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий документ опубликован на портала официальной информации.

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В указе отмечается, что орден присуждается за «большой вклад в укрепление стратегического партнерства» между странами.

В настоящее время Бердымухамедов занимает должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента).

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир Путин
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