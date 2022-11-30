Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана

Ранее сообщалось, что Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он также отметил, что Армения рассчитывает на скорейшее достижение договоренности.

При этом министр не раскрыл детали, не сообщил, какой именно ответ был получен от Баку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

