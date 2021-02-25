Лавров прокомментировал события в Армении

В ответ на это Пашинян заявил, что отправил в отставку начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал ухода Пашиняна с должности главы кабмина. Он также сказал, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.

Жители столицы Армении Еревана блокируют улицы города с требованием отставки Пашиняна. Сам он заявил, что не намерен покидать страну и вышел на улицы города с демонстрантами, которые выражали ему поддержку.

