Лавров прокомментировал события в Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал события в Армении, передает РИА Новости.
Лавров назвал происходящее в стране ее внутренним делом и выразил надежду на мирное урегулирование конфликта.
Эту позицию министр выразил в телефонном разговоре с армянским коллегой Арой Айвазяном.
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра страны Николы Пашиняна.
В ответ на это Пашинян заявил, что отправил в отставку начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал ухода Пашиняна с должности главы кабмина. Он также сказал, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.
Жители столицы Армении Еревана блокируют улицы города с требованием отставки Пашиняна. Сам он заявил, что не намерен покидать страну и вышел на улицы города с демонстрантами, которые выражали ему поддержку.
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