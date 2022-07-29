Лавров прокомментировал разговор с Блинкеном

Лавров заявил, что обсуждалась тема обмена заключенными. Он, в частности, отметил необходимость возвращения в режим «тихой дипломатии» в этом вопросе.

По итогам беседы, Лавров также прокомментировал военную операцию на территории Украины. Он заявил, что цели операции будут достигнуты и что поставки оружия Украине со стороны Запада только затягивают конфликт.

Кроме того, глава МИД указал на неприемлемость использования продовольственного вопроса в политических целях.





