Лавров прокомментировал новую порцию критики Байдена в адрес Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на новое оскорбление от уходящего президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина в свою очередь указал, что лидер США даже не смог верно вспомнить период последней встречи двух президентов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Байден в интервью каналу MSNBC назвал Путина «нехорошим парнем».
«Байден сказал, что они (с Путиным – прим. НСН) встречались в Женеве еще до того, как Байден вступил в должность, но после выборов. То есть до инаугурации. Уже одно это заставляет меня извиниться и не комментировать эти выражения, потому что они встречались через полгода после инаугурации», - заявил Лавров.
Ранее Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с Путиным в начале СВО обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине, а также не брать ее в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru