Лавров прокомментировал новую порцию критики Байдена в адрес Путина

Ранее Байден в интервью каналу MSNBC назвал Путина «нехорошим парнем».

«Байден сказал, что они (с Путиным – прим. НСН) встречались в Женеве еще до того, как Байден вступил в должность, но после выборов. То есть до инаугурации. Уже одно это заставляет меня извиниться и не комментировать эти выражения, потому что они встречались через полгода после инаугурации», - заявил Лавров.

Ранее Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с Путиным в начале СВО обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине, а также не брать ее в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

