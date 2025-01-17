Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным
Покидающий свой пост президент США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора, который, как он заявил, имел место с главой России Владимиром Путиным.
Глава Белого дома произнес набор бессвязных выражений. Это произошло на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США. «...Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО», — сказал американский лидер.
Байден не уточнил, когда состоялся этот разговор.
Ранее стало известно, что президенты России и США поддерживали непрямые каналы связи с начала специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным
- Военный из США рассказал о базе с технологиями инопланетян
- SpaceX: Корабль Starship потерян во время тестового запуска
- Небензя: Атака ВСУ на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
- В ЕС назвали «хирургическими» удары России по энергосистеме Украины
- Стармер: Британия сыграет полноценную роль в переговорах по Украине
- В Анапе открыли центр реабилитации пострадавших от мазута птиц
- В НАТО заявили, что планируют создать «щит» для защиты от России
- Зеленский рассказал о секретной части договора о партнерстве с Британией
- В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru