Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным

Покидающий свой пост президент США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора, который, как он заявил, имел место с главой России Владимиром Путиным.

Байден заявил, что знает Путина больше 47 лет

Глава Белого дома произнес набор бессвязных выражений. Это произошло на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США. «...Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО», — сказал американский лидер.

Байден не уточнил, когда состоялся этот разговор.

Ранее стало известно, что президенты России и США поддерживали непрямые каналы связи с начала специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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