Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным

Глава Белого дома произнес набор бессвязных выражений. Это произошло на церемонии прощания с главнокомандующим Минобороны США. «...Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО», — сказал американский лидер.

Байден не уточнил, когда состоялся этот разговор.

Ранее стало известно, что президенты России и США поддерживали непрямые каналы связи с начала специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

