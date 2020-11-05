Лавров призвал отказаться от политизации ситуации с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас обсудили ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, который, предположительно, был отравлен.
Как отмечается в сообщении российского МИД, Лавров призвал отказаться от искусственной политизации всей этой ситуации. По его словам, это наносит «серьёзный ущерб российско-германским отношениям».
Российский министр также отметил неприемлемость позиции Берлина, отказывающего от сотрудничества по данному делу с российской стороной.
Инцидент с предполагаемым отравлением Навального произошел 9 августа в самолете, направляющемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, политика перевели в отделение реанимации, а затем в состоянии искусственной комы перевезли на частном самолете в клинику Charite.
В настоящее время Навальный продолжает курс реабилитации в Германии после выписки из берлинской клиники Charite.
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