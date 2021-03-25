Путин посетит Южную Корею после стабилизации ситуации с коронавирусом

Визит президента России Владимира Путина в Южную Корею может состояться после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил глава южнокорейского дипведомства, Сеул и Москва договорились приложить совместные усилия, чтобы визит российского лидера состоялся как можно раньше.

Также Ый Ён сообщил, что Южная Корея рассчитывает на конструктивную роль РФ в урегулировании обстановки на Корейском полуострове, отмечает Газета.ру.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что власти двух стран осуществляют и готовят к реализации проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне РФ. Объем совместного инвестиционного фонда составит до 1 млрд долларов, сообщают Известия.

