Лавров призвал не допустить дестабилизации центральноазиатских союзников из-за Афганистана
Главной задачей для России является стабильность центральноазиатских стран-союзников после прихода движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) к власти в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана», — рассказал глава МИД в интервью телеканалу «Россия 24».
Как отметил Лавров, у России нет «никакой границы» действует безвизовый режим почти со всеми союзниками в Центральной Азии, отмечает телеканал «360».
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