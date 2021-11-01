Лавров призвал не допустить дестабилизации центральноазиатских союзников из-за Афганистана

«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана», — рассказал глава МИД в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил Лавров, у России нет «никакой границы» действует безвизовый режим почти со всеми союзниками в Центральной Азии, отмечает телеканал «360».

