Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики
Украине необходимо отказаться от милитаристской риторики, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Лавров прокомментировал просьбу Киева к Западу предоставить противокорабельные системы, которые они намерены использовать против кораблей Черноморского флота РФ. Министр выразил надежду, что украинская сторона перестанет «искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов».
«Надо, в общем-то, давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами», — подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД добавил, что Запад должен осознать, что «потакание милитаристским настроениям» Украины не приведет «ни к чему хорошему», пишет RT.
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