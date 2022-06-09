Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики

Украине необходимо отказаться от милитаристской риторики, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

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Лавров прокомментировал просьбу Киева к Западу предоставить противокорабельные системы, которые они намерены использовать против кораблей Черноморского флота РФ. Министр выразил надежду, что украинская сторона перестанет «искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов».

«Надо, в общем-то, давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Запад должен осознать, что «потакание милитаристским настроениям» Украины не приведет «ни к чему хорошему», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСергей Лавров
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