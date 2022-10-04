Лавров: Признание референдумов странами Запада непринципиально для России

России «абсолютно не принципиально», что страны Запада не признают вхождение новых регионов в состав РФ, но иностранным государствам следовало бы осознать новую реальность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Конечно, правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, которая была неизбежна. Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр указал, что этим критериям не соответствуют режим президента Украины Владимира Зеленского, «а тем более — [бывшего украинского президента Петра] Порошенко».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссияЗападРеферендумСергей Лавров
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