Лавров: Признание референдумов странами Запада непринципиально для России

«Конечно, правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, которая была неизбежна. Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр указал, что этим критериям не соответствуют режим президента Украины Владимира Зеленского, «а тем более — [бывшего украинского президента Петра] Порошенко».

