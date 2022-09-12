Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

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Отмечается, что в ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. Лавров также подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе.

Кроме того, добавляется, что развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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