Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией

Отмечается, что в ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. Лавров также подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе.

Кроме того, добавляется, что развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

