Глава МИД Армении встретится в Москве с Лавровым
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в понедельник встретится в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.
«5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — отмечается в сообщении.
На минувшей неделе министры провели телефонные переговоры, напоминает RT. Лавров и Мирзоян обсудили ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.
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